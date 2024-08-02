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19:47, 2 августа 2024Россия

В Нижнем Тагиле объявили день траура по жертвам взрыва и обрушения пятиэтажки

В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днем траура по жертвам обрушения пятиэтажки

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Власти Нижнего Тагила объявили 3 августа днем траура по жертвам взрыва и обрушения пятиэтажки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Владислав Пинаев.

Чиновник отметил, что слова не могут «передать всей тяжести утраты», однако выразил соболезнования семьям жертв трагедии.

«Всем семьям, кого затронула беда, оказывается вся необходимая помощь. В трудные времена мы должны быть вместе (...). Нижний Тагил скорбит вместе с вами», — написал чиновник в блоге.

О взрыве газа в многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды здания. Под завалами оказались люди. По последним данным, жертвами трагедии стали семь человек.

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      Марк Леонов
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