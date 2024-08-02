В Совфеде высказались о законности лишения неприкосновенности сенатора Савельева

Клишас: требования закона при лишении Савельева неприкосновенности соблюдены

Все требования закона при лишении члена Совета Федерации Дмитрия Савельева неприкосновенности соблюдены. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Андрей Клишас, глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Генеральный прокурор представил в Совет Федерации копии материалов уголовного дела, которые являются достаточным основанием для принятии соответствующего решения», — высказался о законности постановления о лишении Савельева неприкосновенности Клишас.

Как сообщалось ранее, сенатора Савельева задержали прямо на выходе с заседания Совфеда.

По предварительной информации, задержание члена Совфеда связано с уголовным делом об организации покушения на бывшего бизнес-партнера политика, который растратил деньги связанной с Савельевым компании и оказался в колонии. Именно в колонии якобы и должно было состояться покушение на партнера сенатора.