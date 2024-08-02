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08:23, 2 августа 2024Россия

Володин озвучил один вывод из протестов в Венесуэле после выборов президента

Володин о протестах в Венесуэле: они начались, так как ставленник США проиграл
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Массовые протесты в Венесуэле начались после того, как ставленник США проиграл на выборах президента. Об этом, называя один вывод из протестов в стране, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Из происходящего в Венесуэле должны понять: Вашингтон играет по своим правилам, смысл которых в сохранении гегемонии и расширении своего влияния. Любой результат, кроме победы их кандидата, для них неприемлем»,— считает политик.

По его словам, выборы в Венесуэле прошли легитимно. Согласно оценке российских наблюдателей, Николас Мадуро одержал честную победу над соперником, хоть и с небольшим отрывом, рассказал Володин.

Председатель нижней палаты парламента объяснил беспорядки в Каракасе и попытки дестабилизировать обстановку в Венесуэле тем, что выборы завершились не с тем результатом, с каким ожидал Вашингтон.

Массовые протесты в Венесуэле начались после победы на президентских выборах Николаса Мадуро. Оппозиция оказалась недовольна итогами голосования, так как опросы предсказывали победу лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса, но в результате Николас Мадуро набрал более 51 процента голосов и переизбрался. Жертвами беспорядков, по последним данным, стали не менее 11 человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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