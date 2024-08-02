Врач успокоила переживающих о росте груди из-за пива мужчин

Утверждение, что от пива может вырасти грудь, является не более чем популярной страшилкой, уверяет гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Распространенный миф она опровергла в разговоре с изданием Life.
Кашух пояснила, что в пиве действительно содержатся фитоэстрогены — вещества растительного происхождения, схожие по составу с женскими гормонами эстрогенами. Однако, по словам врача, их концентрация настолько мала, что они не смогут как-то повлиять на гормональный фон мужчины и сделать его фигуру похожей на женскую. Это подтверждается крупными исследованиями. «Фитоэстрогены не превратят мужчину в женщину», — успокоила она переживающих о росте груди из-за пива мужчин.
При этом Кашух указала, что на репродуктивное здоровье и либидо мужчины пиво действительно может повлиять негативно, как и любой другой алкоголь. «Он [алкоголь] снижает выработку главного мужского полового гормона тестостерона и негативно влияет на мужскую фертильность — подавляет активность сперматозоидов», — предупредила гастроэнтеролог.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Наталья Панина назвала самое токсичное вещество в пиве. Им является этиловый спирт, и именно он может привести к серьезным последствиям.