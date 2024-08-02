Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:31, 2 августа 2024Забота о себе

Врач успокоила переживающих о росте груди из-за пива мужчин

Гастроэнтеролог Кашух назвала мифом утверждение, что от пива может вырасти грудь

Фото: Robert Mathews / Unsplash

Утверждение, что от пива может вырасти грудь, является не более чем популярной страшилкой, уверяет гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Распространенный миф она опровергла в разговоре с изданием Life.

Кашух пояснила, что в пиве действительно содержатся фитоэстрогены — вещества растительного происхождения, схожие по составу с женскими гормонами эстрогенами. Однако, по словам врача, их концентрация настолько мала, что они не смогут как-то повлиять на гормональный фон мужчины и сделать его фигуру похожей на женскую. Это подтверждается крупными исследованиями. «Фитоэстрогены не превратят мужчину в женщину», — успокоила она переживающих о росте груди из-за пива мужчин.

При этом Кашух указала, что на репродуктивное здоровье и либидо мужчины пиво действительно может повлиять негативно, как и любой другой алкоголь. «Он [алкоголь] снижает выработку главного мужского полового гормона тестостерона и негативно влияет на мужскую фертильность — подавляет активность сперматозоидов», — предупредила гастроэнтеролог.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Наталья Панина назвала самое токсичное вещество в пиве. Им является этиловый спирт, и именно он может привести к серьезным последствиям.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Семья сенатора Савельева готовилась к его дню рождения в день задержания

      Туареги назвали число погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

      Захарова заявила о весомых основаниях для мер в отношении YouTube

      Стало известно об ударе по аэропорту с военными ВСУ в Сумах

      Харрис набрала необходимое для выдвижения в президенты число голосов

      В Совфеде назвали наиболее пострадавшую от разрыва связей с Россией страну

      Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали за неспортивное поведение на Олимпиаде

      «Продававшего» статус депутата Госдумы в России афериста экстрадировали из Сербии

      Анна Семенович снялась в бикини во время отдыха с возлюбленным

      В России рассказали о возможном обмене пленными с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше