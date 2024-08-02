Врач успокоила переживающих о росте груди из-за пива мужчин

Гастроэнтеролог Кашух назвала мифом утверждение, что от пива может вырасти грудь

Утверждение, что от пива может вырасти грудь, является не более чем популярной страшилкой, уверяет гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Распространенный миф она опровергла в разговоре с изданием Life.

Кашух пояснила, что в пиве действительно содержатся фитоэстрогены — вещества растительного происхождения, схожие по составу с женскими гормонами эстрогенами. Однако, по словам врача, их концентрация настолько мала, что они не смогут как-то повлиять на гормональный фон мужчины и сделать его фигуру похожей на женскую. Это подтверждается крупными исследованиями. «Фитоэстрогены не превратят мужчину в женщину», — успокоила она переживающих о росте груди из-за пива мужчин.

При этом Кашух указала, что на репродуктивное здоровье и либидо мужчины пиво действительно может повлиять негативно, как и любой другой алкоголь. «Он [алкоголь] снижает выработку главного мужского полового гормона тестостерона и негативно влияет на мужскую фертильность — подавляет активность сперматозоидов», — предупредила гастроэнтеролог.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Наталья Панина назвала самое токсичное вещество в пиве. Им является этиловый спирт, и именно он может привести к серьезным последствиям.