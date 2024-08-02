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11:44, 2 августа 2024Ценности

Зендея в кроп-топе без бюстгальтера появилась на публике

Фото: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Legion-Media

Американская актриса, танцовщица и модель Зендея в откровенном виде появилась на публике. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

27-летняя знаменитость была замечена у отеля в Париже. Звезду «Эйфории» и «Дюны» запечатлели в белом кроп-топе с V-образным декольте, зеленой многослойной юбке и балетках. Также на ее плече находилась небольшая сумка люксового бренда Louis Vuitton.

На размещенных кадрах видно, что Зендея решила отказаться от бюстгальтера, но в то же время примерила золотые браслеты, часы, серьги и две длинные цепи с кулонами.

В мае сообщалось, что Зендея снялась в откровенном образе для австралийской версии журнала Vogue. Тогда актриса предстала перед камерой в топе с длинными рукавами, который она надела на голое тело, и трусах с высокой посадкой люксового бренда Schiaparelli.

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      Мария Винар
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