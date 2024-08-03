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05:04, 3 августа 2024Бывший СССР

Беженец рассказал о героическом поступке российских военных в Нью-Йорке

Беженец Лазарев: российские бойцы закрывали собой гражданских от ВСУ в Нью-Йорке

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военнослужащие закрывали собой мирных жителей, пока бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались штурмовать их дом в Нью-Йорке в Донецкой народной республике (ДНР). О героическом поступке военных РФ рассказал РИА Новости беженец Андрей Лазарев.

Он сообщил, что готовился к выводу в тыл вместе со своей женой. Их дом был уничтожен, и супруги проживали у других людей. Для безопасности несколько дней с ними находились российские бойцы. По словам Лазарева, военные ВСУ предприняли попытку штурма дома. Сначала выстрелы были слышны на улице, затем один из российских солдат забежал в комнату и дал указание спрятаться. После этого военный вместе с сослуживцем под крики и звуки стрельбы увели гражданских в подвал.

«Нас ребята вывели, своими спинами закрывали, вывели в подвал и дали отпор украинцам», — рассказал беженец из поселка Нью-Йорк.

Ранее другой беженец из ДНР сообщил, что украинское командование в Нью-Йорке отправляло в окопы только возрастных военнослужащих, в то время как молодые солдаты находились в тылу.

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      Маргарита Пименова
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