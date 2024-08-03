Мошенники убедили российского пенсионера поджечь военкомат

В Петербурге мошенники убедили 77-летнего пенсионера поджечь военкомат

В Санкт-Петербурге мошенники убедили 77-летнего пенсионера совершить поджог военкомата. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Аферисты сначала по телефону выманили у пожилого мужчины 180 тысяч рублей, а затем лично уговорили его подписать «подписку о неразглашении» и забрали еще 100 тысяч рублей.

Накануне поджога к россиянину пришли якобы офицеры силовых органов России и попросили помощи в изобличении преступников. Мужчина согласился, увидев поддельные удостоверения личности, и подписал «подписку о неразглашении». Мошенники убедили его, что пособники находятся в здании Приморского военкомата и для их поимки необходимо кинуть бутылку с горючим веществом в окно здания. Однако пенсионер испугался, что может покалечить мирных граждан, и бросил бутылку на крыльцо.

Против россиянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.