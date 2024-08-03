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09:47, 3 августа 2024Бывший СССР

Очевидец рассказал о бегущих из страны украинских дальнобойщиках

ТАСС: украинские дальнобойщики сбегают из страны под видом международных рейсов

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Украинские дальнобойщики, отправляющиеся в международные рейсы, бросают фуры за пределамы страны и отказываются возвращаться из-за страха отправки на фронт. Об этом рассказал сбежавший из Украины в Россию Артем Шевченко, пишет ТАСС.

По его словам, дальнобойщики останавливаются на границе, бросают машины, звонят начальству и заявляют, что больше не вернутся. Примерно 17 мужчин из 20 не возвращаются с рейсов, отметил Шевченко, вспоминая личный пример. Поэтому теперь водителями нанимают женщин. Кроме того, украинские мужчины боятся выходить из домов, так как в любой момент их могут задержать сотрудники территориальных центров комплектования.

Шевченко смог уехать из Украины в Турцию, а затем отправился в Россию. Он отметил, что никогда и ни от кого не слышал стремления продолжать боевые действия. «Все хотят жить, ну и мужчины, естественно, хотят выехать. И тотально просто ненавидят власть», — заявил он.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Россия с победой завершит специальную военную операцию в 2024 году. По его словам, Вооруженные силы Украины понесли потери в несколько раз больше, чем армия России.

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      Екатерина Кашурникова
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