Кассационный суд в Саратове пересмотрит приговор по делу Фургала

Кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу Фургала

Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея Артем Сарбашев в беседе с РИА Новости.

Ранее чиновника приговорили к 22 годам заключения.

Правозащитник подчеркнул, что заседание кассационной инстанции состоится и в отношении киллеров Андрея Палея и Марата Кадырова. Также приговор вынесут Александру Карепову, который был тесно связан с Тимофеевской ОПГ.

Сергея Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает.