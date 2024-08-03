Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:41, 3 августа 2024Россия

Врио губернатора Курской области рассказал об обстрелах региона

Врио губернатора Смирнов: ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов Курской области

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В течение 3 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ряд населенных пунктов Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попали поселки Теткино, Политотдельский и Новый Путь, села Веселое, Коровяковка, Троицкое и Свердликово, деревня Елизаветовка, хутор Кучеров. Пострадавших среди мирных жителей нет.

«В городе Льгове украинские коптеры атаковали территорию недействующего нефтехранилища. На прилегающей к базе территории в результате атаки возник пожар, который был потушен спасателями», — написал Смирнов.

Врио губернатора подчеркнул, что 3 августа в регионе было обезврежено 14 беспилотников.

Ранее Смирнов сообщил о шести сбитых беспилотниках в Курской области.

В ночь на субботу, 3 августа, дроны ВСУ также ударили по Ростовской области. Над территорией региона сбили три беспилотника.

Позднее стало известно об атаке дронов-камикадзе на Морозовск.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Киев пообещал мощные удары по территории России. Как на эти заявления отреагировали в Москве?

      Трамп объяснил отказ Харрис участвовать в дебатах в выбранную им дату

      Врио губернатора Курской области рассказал об обстрелах региона

      Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли

      На Кубани устранили крупную аварию на водоводе

      Беспилотники ВСУ вновь атаковали Шебекино

      Аналитик назвал лучший способ сохранить деньги

      Смену подхода Зеленского к диалогу с Россией объяснили

      В Mail.ru отреагировали на сообщения о сбое в работе почты

      В США заявили о критическом состоянии ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше