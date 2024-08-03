Врио губернатора Курской области рассказал об обстрелах региона

Врио губернатора Смирнов: ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов Курской области

В течение 3 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ряд населенных пунктов Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попали поселки Теткино, Политотдельский и Новый Путь, села Веселое, Коровяковка, Троицкое и Свердликово, деревня Елизаветовка, хутор Кучеров. Пострадавших среди мирных жителей нет.

«В городе Льгове украинские коптеры атаковали территорию недействующего нефтехранилища. На прилегающей к базе территории в результате атаки возник пожар, который был потушен спасателями», — написал Смирнов.

Врио губернатора подчеркнул, что 3 августа в регионе было обезврежено 14 беспилотников.

Ранее Смирнов сообщил о шести сбитых беспилотниках в Курской области.

В ночь на субботу, 3 августа, дроны ВСУ также ударили по Ростовской области. Над территорией региона сбили три беспилотника.

Позднее стало известно об атаке дронов-камикадзе на Морозовск.

