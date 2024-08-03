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18:27, 3 августа 2024Интернет и СМИ

YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах

Видео высокого качества из YouTube не воспроизводятся почти во всех браузера

Фото: pch.vector / freepik

YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, такие видео по-прежнему доступны к просмотру лишь в «Яндекс.браузере» и десктоп-версии Safari. Нарушения же зафиксированы в браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.

25 июля депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки видео в десктопной версии снизится сначала на 40 процентов, затем — на 70. 1 августа в работе YouTube был зафиксирован сбой, большинство жалоб поступило из Москвы.

Ранее «Лента.ру» подробно рассказывала, как ускорить работу хостинга на телефоне и персональном компьютере.

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      Марк Леонов
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