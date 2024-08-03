YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах

Видео высокого качества из YouTube не воспроизводятся почти во всех браузера

YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, такие видео по-прежнему доступны к просмотру лишь в «Яндекс.браузере» и десктоп-версии Safari. Нарушения же зафиксированы в браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.

25 июля депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки видео в десктопной версии снизится сначала на 40 процентов, затем — на 70. 1 августа в работе YouTube был зафиксирован сбой, большинство жалоб поступило из Москвы.

Ранее «Лента.ру» подробно рассказывала, как ускорить работу хостинга на телефоне и персональном компьютере.