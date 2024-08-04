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15:48, 4 августа 2024Силовые структуры

Бывший министр экологии Оренбургской области арестован на два месяца

Экс-министр экологии Оренбургской области Самбурский взят под стражу на 2 месяца

Кадр: Оренбург Медиа

Ленинский суд Оренбурга на два месяца арестовал бывшего министра природы и экологии Оренбургской области Александра Самбурского. Об этом сообщает РИА Новости.

В официальном заявлении суда говорится, что экс-глава министерства природных ресурсов Оренбургской области взят под сражу до 1 октября по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Также отмечается, что Самбурский просил назначить ему в качестве меры пресечения домашний арест, но суд ему отказал. Постановление вступило в силу незамедлительно. Из здания суда бывший чиновник был доставлен в СИЗО.

По требованию Следственного комитета России заседание прошло в закрытом режиме.

От занимаемой должности Самбурский освобожден с 1 июля. Согласно заявлению главы Оренбургской области, увольнение чиновника связано с низким темпом выполнения поставленных перед вверенным ему ведомством задач.

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