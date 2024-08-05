Число хакерских атак на российские финансовые компании взлетело

«Солар»: число хакерских атак на финкомпании РФ выросло почти до 50 тысяч в июле

По итогам июля 2024 года число хакерских атак на российские финансовые компании выросло почти до 50 тысяч. О резком росте количества подобных инцидентов сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков ГК «Солар».

Для сравнения, в первой половине года количество DDoS-атак на участников российского кредитно-финансового сектора составляло в среднем 3-5 тысяч в месяц. При этом большая часть кибернападений (67 процентов) пришлась на последнюю неделю июля, уточнили эксперты.

По их данным, жертвами DDoS-атак стали более 60 российских банков, включая крупнейших представителей отрасли. Как пояснил глава направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексей Пашков, под подобными видами хакерских атак подразумеваются процесс определенной длительности по отправке множества запросов на группу IP-адресов.

Ранее о критической уязвимости российских компаний перед хакерами сообщили аналитики Positive Technologies (PT). Согласно их данным, 96 процентов отечественных организаций не защищены от потенциальных кибернападений со стороны злоумышленников. Речь идет о компаниях их различных отраслей российской экономики, включая IТ, финансы, промышленность, сфера услуг, телекоммуникации.