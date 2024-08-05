У кинувшего младенца в снег блогера нашли многомиллионный долг перед налоговой

Блогер Сергей Косенко задолжал налоговой службе более 10 миллионов рублей

У известного блогера Сергея Косенко, ранее попавшего в скандал из-за видео, в котором он кидает младенца в сугроб, нашли многомиллионный долг перед налоговой. Об этом стало известно Mash.

Сообщается, что Косенко задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 10 миллионов рублей. По информации издания, налоговая готовится заблокировать счета его продюсерского центра, который, в свою очередь, должен 3,1 миллиона рублей налогов. Также утверждается, что взыскать деньги с блогера не получается, поскольку он живет в Дубае.

В мае сообщалось, что Косенко подал многомиллионный иск к блогеру и коучу Инне Тлиашиновой. Он потребовал от продюсерского центра коллеги 54 миллиона рублей. Перед этим Косенко неоднократно обвинял Тлиашинову в обмане.

В январе Косенко опубликовал в соцсети видео, на котором он высоко подбрасывает своего маленького сына Лео. Младенец в результате броска упал в сугроб. Ролик вызвал волну общественного возмущения. В частности, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Косенко уголовное дело. Блогер на фоне массовой критики заявил, что в ролике присутствует не его ребенок, а кукла.