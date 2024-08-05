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07:30, 5 августа 2024Экономика

Магнитная буря на Земле усилилась

ИПГ: магнитная буря на Земле усилилась до высокого уровня G3
СюжетМагнитные бури:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Обрушившаяся на Землю геомагнитная буря усилилась. Она достигла высокого уровня G3, сообщают в Институте прикладной геофизики.

По словам ученых, уровень G3 (Kp = 6,67) наблюдался не менее шести часов. Возмущенность магнитного поля планеты измеряется по шкале из пяти уровней, где G1 означает самые слабые колебания, а G5 — мощнейшую магнитную бурю. Показатель до G2 практически не ощущается и не приводит к серьезным последствиям.

Ранее синоптики спрогнозировали, что магнитные бури обрушатся на Землю в выходные, 3 и 4 августа. Ожидалось, что возмущение магнитосферы планеты начнется вечером в субботу и будет продолжаться как минимум до полудня воскресенье — его мощность не должна была превысить уровень G2.

В дни магнитных бурь человек может столкнуться с головными болями, резкими перепадами настроения и «другими непонятными симптомами», предупредили эксперты.

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      Нина Ташевская
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