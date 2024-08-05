На Украине заявили об усталости военных от боевых действий

Подоляк: военные ВСУ устали от боевых действий

Находящиеся на передовой военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от постоянных боевых действий, их негативной динамики и дефицита вооружения. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Влащенко.

По его словам, люди на фронте устали от монотонной и крайне отрицательной однообразности.

«То есть ты сидишь в некачественных условиях, есть дефициты, я имею в виду оружия, ресурсов и так далее. Тяжело, конечно, усталость накопилась», — сказал он.

Ранее на Украине пожаловались на дезертирство угрожающих масштабов в рядах ВСУ. По данным Офиса генпрокурора страны, за первое полугодие 2024 года было открыто почти 29,8 тысячи уголовных дел о бегстве военных.