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20:34, 5 августа 2024Путешествия

Названы небанальные направления для отдыха в России в бархатный сезон

«Туту»: россиянам предложили поехать в Мурманск в бархатный сезон

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российским туристам предложили поехать в Мурманск на отдых в бархатный сезон. Небанальные направления для продления лета назвали специалисты сервиса путешествий «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По информации экспертов, Мурманская область особенно популярна в холодное время года, однако и в бархатный сезон там есть, чем заняться. К примеру, погулять по территории природного парка «Териберка», сфотографировать китов, погладить хаски и оленей, побывать на экскурсии в саамской деревне, попробовать поморскую уху.

Еще одним востребованным направлением в конце лета-начале осени является Краснодарский край. «Если летом пляжи Краснодарского края переполнены, то к концу августа и в начале сентября ажиотаж начинает спадать», — объяснили привлекательность региона специалисты.

Кроме того, в «Туту» путешественникам предлагают отправиться в Архангельскую область к берегу Белого моря или в Дагестан, где в бархатный сезон спадает жара, и погода становится комфортнее. Также для путешествия подойдут Санкт-Петербург, Приморский край и Вологодская область.

«Отправляйтесь гулять по Вологде, загляните в центр "Резной палисад", где занимаются возрождением вологодских ремесленных традиций, приобретите в подарок кружево и обязательно поднимитесь на колокольню Софийского собора, чтобы увидеть Вологду во всей красе», — заключили эксперты.

Ранее стало известно, что цены на авиабилеты в августе растут из-за пика сезона отпусков, расходов авиакомпаний и динамического ценообразования. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, резкий скачок цен происходит в августе каждый год из-за высокого спроса.

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      Марк Успенский
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