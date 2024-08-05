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08:32, 5 августа 2024Забота о себе

Пожилая женщина с неукротимым либидо пожаловалась на неинициативного мужа и получила совет

Фото: freepik

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет 77-летней женщине, чье неукротимое либидо не соответствует спокойному сексуальному темпераменту мужа. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание The Guardian.

По словам пожилой женщины, она работает, поддерживает себя в хорошей физической форме, стильно одевается и хотела бы регулярно заниматься сексом с мужем. Однако еще около 30 лет назад после проблем в бизнесе мужчина потерял интерес к интимной близости. Женщина думала, что проблема в любви супруга в порно, однако тот утверждает, что не смотрит фильмы для взрослых, и все равно остается неинициативным в постели. «В остальном он добрый и любящий человек. Мы занимаемся сексом примерно раз в два месяца, когда я устаю ждать. Мои друзья удивлены, что я не бросаю его, но у него только что диагностировали тяжелое заболевание», — объяснила сложную семейную ситуацию автор письма.

В ответ Коннолли обратила внимание на то, что женщина устает ждать, и секс происходит только тогда. «Почему бы вам не проявлять инициативу чаще — или всякий раз, когда захочется секса? Знаю, многих женщин расстраивает, когда партнер никогда не проявляет инициативы. Они жаждут подтверждения того, что желанны, но им неудобно брать на себя ответственность, хотя нет ничего плохого в том, чтобы быть сексуально доминантной», — заявила специалистка.

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Психотерапевт предположила, что мужу может быть необходима помощь, чтобы возбудиться, особенно если он болен. «Как правило, с возрастом мужчинам для возбуждения начинает требоваться прямая стимуляция гениталий, и даже любимое порно не возбудит их до такой степени, что они будут готовы к половому акту. Постарайтесь не принимать это на свой счет и не бойтесь заявить о потребностях, чтобы удовлетворить их», — заключила Коннолли.

Ранее Коннолли дала совет 63-летней женщине, пожаловавшейся, что секс с мужем не приносит ей такого же удовольствия, как в молодости. По мнению специалистки, в зрелом возрасте стоит снизить ожидания от интимной близости и честно сообщить партнеру, что нравится в постели.

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      Александра Лисица
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