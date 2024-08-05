Раскрыта тайна кричащей древнеегипетской мумии

Frontiers in Medicine: открытый рот кричащей мумии объяснили мучительной смертью

Ученые из Египта выдвинули новые гипотезы относительно «кричащей» древнеегипетской мумии. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на научный журнал Frontiers in Medicine.

Необычную «кричащую» мумию нашли еще в 1935 году, ее возраст оценивают примерно в 3,5 тысячи лет. Она лежала в деревянном гробу под могилой Сенмута — одного из главных архитекторов Египта в период правления женщины-фараона Хатшепсут. Ученые полагают, что, хотя имя погребенной установить не удалось, женщина была одной из родственниц архитектора.

С момента обнаружения исследователи гадали, почему у мумии открыт рот несмотря на то, что тело явно бальзамировали после смерти. Теперь эта тайна может быть раскрыта. Радиолог Сахар Салим и ее коллега Самия Эль-Мергани из Университета Каира использовали компьютерную томографию для «виртуального вскрытия». Они узнали, что при погребении внутренние органы женщины не были извлечены, хотя обычно все, кроме сердца, доставали из тела для мумификации знатных египтян. При этом она была похоронена с двумя кольцами в виде скарабея из серебра и золота, а бальзамирующие материалы включали смолу можжевельника и ладан — дорогие импортные ингредиенты, которые помогали сохранить тело.

Все это указывает на то, что открытый рот женщины вряд ли мог быть следствием небрежности бальзамировщиков, которые забыли закрыть его. Салим предполагает, что выражение лица женщины стало следствием редкой формы трупного окоченения.

«Мы предположили, что причиной открытого рта могла быть мучительная смерть или эмоциональный стресс, а трупный спазм заставил лицо застыть в предсмертной маске. Бальзамировщики не смогли закрыть рот и мумифицировали окоченевшее тело до того, как оно разложилось или расслабилось, сохранив открытый рот», — объяснила Салим.

Однако причина смерти женщины остается неизвестной. При этом другие исследователи отмечают, что кричащее выражение могло стать результатом действий при погребении или изменений после мумификации.

Ранее сообщалось, что в древнем городе Асуан, Египет, археологи открыли еще 36 гробниц, в которых находится около 1400 мумий. Ученым удалось выяснить, что среди древних египтян были распространены заболевания костей и туберкулез, а дети страдали анемией с симптомами недоедания.

