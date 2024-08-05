Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:10, 5 августа 2024Из жизни

Раскрыта тайна кричащей древнеегипетской мумии

Frontiers in Medicine: открытый рот кричащей мумии объяснили мучительной смертью

Фото: Sahar Saleem / Reuters

Ученые из Египта выдвинули новые гипотезы относительно «кричащей» древнеегипетской мумии. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на научный журнал Frontiers in Medicine.

Необычную «кричащую» мумию нашли еще в 1935 году, ее возраст оценивают примерно в 3,5 тысячи лет. Она лежала в деревянном гробу под могилой Сенмута — одного из главных архитекторов Египта в период правления женщины-фараона Хатшепсут. Ученые полагают, что, хотя имя погребенной установить не удалось, женщина была одной из родственниц архитектора.

С момента обнаружения исследователи гадали, почему у мумии открыт рот несмотря на то, что тело явно бальзамировали после смерти. Теперь эта тайна может быть раскрыта. Радиолог Сахар Салим и ее коллега Самия Эль-Мергани из Университета Каира использовали компьютерную томографию для «виртуального вскрытия». Они узнали, что при погребении внутренние органы женщины не были извлечены, хотя обычно все, кроме сердца, доставали из тела для мумификации знатных египтян. При этом она была похоронена с двумя кольцами в виде скарабея из серебра и золота, а бальзамирующие материалы включали смолу можжевельника и ладан — дорогие импортные ингредиенты, которые помогали сохранить тело.

Все это указывает на то, что открытый рот женщины вряд ли мог быть следствием небрежности бальзамировщиков, которые забыли закрыть его. Салим предполагает, что выражение лица женщины стало следствием редкой формы трупного окоченения.

«Мы предположили, что причиной открытого рта могла быть мучительная смерть или эмоциональный стресс, а трупный спазм заставил лицо застыть в предсмертной маске. Бальзамировщики не смогли закрыть рот и мумифицировали окоченевшее тело до того, как оно разложилось или расслабилось, сохранив открытый рот», — объяснила Салим.

Материалы по теме:
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022

Однако причина смерти женщины остается неизвестной. При этом другие исследователи отмечают, что кричащее выражение могло стать результатом действий при погребении или изменений после мумификации.

Ранее сообщалось, что в древнем городе Асуан, Египет, археологи открыли еще 36 гробниц, в которых находится около 1400 мумий. Ученым удалось выяснить, что среди древних египтян были распространены заболевания костей и туберкулез, а дети страдали анемией с симптомами недоедания.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили следящий за пользователями Android троян. Шпионский вирус имел доступ к переписке и контактам

      В Мали осудили Украину за неонацизм

      Обнародовано видео поимки с поличным американского шпиона в Москве

      В Таиланде туристический автобус рухнул в озеро и попал на видео

      Стали известны подробности продвижения ВС России в Часов Яре

      Минобороны заявило об уничтожении двух немецких танков Leopard в зоне СВО

      Солист Limp Bizkit обратился к фанатам из России

      65-летняя Мадонна подтвердила новый роман снимками обнаженной

      Политолога Федора Крашенинникова объявили в розыск

      В России прокомментировали испытания препарата против ВИЧ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше