Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 5 августа 2024Россия

Россиянина заставили вернуть выплату за подписанный контракт для участия в СВО

Тюменцу пришлось вернуть 600 тысяч рублей, выданных за контракт с Минобороны
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Жителю Тюменской области пришлось вернуть 600 тысяч рублей, выданных ему за подписание контракта с Минобороны для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили Ura.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина не смог отправиться в зону боевых действий из-за проблем с психикой — он проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Контракт был признан недействительным, после чего россиянина попросили вернуть зачисленные на его счет 600 тысяч «подъемных». Он смог отдать министерству только две тысячи рублей — на что была потрачена остальная сумма, не сообщается.

Суд обязал тюменца вернуть Минобороны остальную часть выплаты — почти 598 тысяч рублей. 600 тысяч рублей за подписание контракта для службы в зоне СВО власти региона стали выплачивать с 1 августа.

Ранее на Урале мужчина получил выплату за воевавшего на СВО отца и был ограблен. Двое мужчин напали на него в автомобиле такси. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили следящий за пользователями Android троян. Шпионский вирус имел доступ к переписке и контактам

      ФСБ задержала двух религиозных деятелей за вербовку террористов

      Еще два триатлониста снялись со смешанной эстафеты на Олимпийских играх

      Нефть рекордно подешевела

      В Мали осудили Украину за неонацизм

      Обнародовано видео поимки с поличным американского шпиона в Москве

      В Таиланде туристический автобус рухнул в озеро и попал на видео

      Стали известны подробности продвижения ВС России в Часов Яре

      Минобороны заявило об уничтожении двух немецких танков Leopard в зоне СВО

      Солист Limp Bizkit обратился к фанатам из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше