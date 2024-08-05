Россиянина заставили вернуть выплату за подписанный контракт для участия в СВО

Тюменцу пришлось вернуть 600 тысяч рублей, выданных за контракт с Минобороны

Жителю Тюменской области пришлось вернуть 600 тысяч рублей, выданных ему за подписание контракта с Минобороны для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили Ura.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина не смог отправиться в зону боевых действий из-за проблем с психикой — он проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Контракт был признан недействительным, после чего россиянина попросили вернуть зачисленные на его счет 600 тысяч «подъемных». Он смог отдать министерству только две тысячи рублей — на что была потрачена остальная сумма, не сообщается.

Суд обязал тюменца вернуть Минобороны остальную часть выплаты — почти 598 тысяч рублей. 600 тысяч рублей за подписание контракта для службы в зоне СВО власти региона стали выплачивать с 1 августа.

Ранее на Урале мужчина получил выплату за воевавшего на СВО отца и был ограблен. Двое мужчин напали на него в автомобиле такси. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей.