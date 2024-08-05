Самолет рухнул на поле для гольфа из-за отказа двигателя и попал на видео

ABC10: легкомоторный самолет потерпел крушение на поле для гольфа в США

Легкомоторный самолет потерпел крушение на поле для гольфа в Калифорнии, США. Авария попала на видео, которое публикует канал ABC10.

Когда Piper PA28 летел на высоте около 120 метров, у него случился отказ двигателя. В тот момент лайнер находился над полем для гольфа Haggin Oaks в городе Сакраменто, и 46-летний пилот решил совершить экстренную посадку.

На кадрах с места происшествия видно, что борт рухнул в метрах от гольфиста, тот успел отскочить. Самолет проехал по траве несколько десятков метров и врезался в магазин спортивных товаров.

Уточняется, что пилот отделался синяками и порезом на руке. Работник поля оказал ему первую помощь на месте, потом мужчину отправили в больницу. Начато расследование инцидента.