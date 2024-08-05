Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:48, 5 августа 2024Путешествия

Самолет рухнул на поле для гольфа из-за отказа двигателя и попал на видео

ABC10: легкомоторный самолет потерпел крушение на поле для гольфа в США

Легкомоторный самолет потерпел крушение на поле для гольфа в Калифорнии, США. Авария попала на видео, которое публикует канал ABC10.

Когда Piper PA28 летел на высоте около 120 метров, у него случился отказ двигателя. В тот момент лайнер находился над полем для гольфа Haggin Oaks в городе Сакраменто, и 46-летний пилот решил совершить экстренную посадку.

На кадрах с места происшествия видно, что борт рухнул в метрах от гольфиста, тот успел отскочить. Самолет проехал по траве несколько десятков метров и врезался в магазин спортивных товаров.

Уточняется, что пилот отделался синяками и порезом на руке. Работник поля оказал ему первую помощь на месте, потом мужчину отправили в больницу. Начато расследование инцидента.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?

      Против начальника СИЗО Ростова возбудили дело после увольнения из-за захвата заложников

      Блинкен предупредил страны G7 об ударе Ирана по Израилю. Атака запланирована на 5 августа

      Алеся Кафельникова поделилась фото в откровенном платье

      В России бригада скорой помощи заживо сгорела в ДТП

      Москвичам пообещали комфортную неделю

      Раскрыто среднее количество кредиток у россиян

      37-летняя россиянка выжила после удара молнии

      Последствия обвала финансового рынка Японии для мировой экономики оценили

      Против стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы механика возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше