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15:48, 5 августа 2024Ценности

Стилист Рогов назвал простой способ превратить обувь в трендовую

Стилист Рогов призвал украшать обувь серьгами и заколками в рамках нового тренда

Фото: Unsplash

Российский стилист Александр Рогов в Telegram назвал простой способ превратить обувь в трендовую.

По словам специалиста, мода на украшение сумок различными аксессуарами и бижутерией в настоящее время распространилась на кеды и кроссовки. Так, он призвал декорировать данные изделия бусинами, цветными шнурками, брошами, серьгами и детскими заколками.

В свою очередь, в качестве иллюстрации эксперт прикрепил кадры с указанной обувью. При этом в рамках нового тренда она также оказалась оформлена бисером, кружевом, булавками и вязаными цветами.

В июле эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самые популярные в мире одежду, обувь и аксессуары во втором квартале 2024 года.

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      Алина Гостева
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