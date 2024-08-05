В США испугались нашествия человекоподобных роботов

В Конгрессе США испугались нашествия человекоподобных роботов из Китая

Человекоподобные роботы из Китая могут представлять угрозу для США, так как они будут способны атаковать критически важные объекты инфраструктуры. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP) со ссылкой на ряд американских конгрессменов.

«[Роботы] часть той же стратегии, которую китайское правительство постоянно применяет: субсидировать стратегическую отрасль (...) чтобы устранить конкурентов, а затем использовать достигнутое господство для продвижения интересов Коммунистической партии Китая», — приводит издание мнение конгрессмена Джона Моленара.

Также издание приводит слова Джейкоба Хелберга, являющегося одним из ведущих лоббистов в Конгрессе США, который ранее был причастен к принятию законопроекта о запрете TikTok. Он подчеркнул, что развитие индустрии роботов в Китае представляет для американского общества угрозу, так как оно может столкнуться с «армией невидимок».

19 июня издание South China Morning Post (SCMP) сообщало, что китайские ученые создали прототип первого робота, способного управлять войсками. Робот-командир работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), который помогает ему анализировать ситуацию на определенном участке фронта, принимать решения и отдавать команды подчиненным. По словам специалистов, машина обладает определенной базой знаний, умеет анализировать действия противника и ссылается на опыт военачальников прошлых лет.