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17:21, 5 августа 2024Бывший СССР

Украинский миллиардер подал иск против Зеленского

«Главком»: миллиардер Фирташ подал иск против Зеленского из-за санкций
Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ. Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ подал иск против президента Украины Владимира Зеленского из-за персональных санкций, примененных к бизнесмену в 2024 году. Об этом со ссылкой на данные госпортала «Судебная власть Украины» сообщает украинское издание «Главком».

Отмечается, что Верховный суд республики принял к рассмотрению исковое заявление миллиардера, в котором он оспаривает указ президента от 24 июня 2024 года, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций. Последние, в частности, предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за пределы страны.

В мае 2023 года Бюро экономической безопасности и Служба безопасности Украины заподозрили Фирташа в махинациях, нанесших бюджету республики ущерб на 18 миллиардов гривен.

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      Алевтина Запольская
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