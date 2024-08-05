В Харьковской области заявили о повреждениях инфраструктуры

Глава администрации Харьковской области заявил о повреждениях инфраструктуры

Глава украинской областной государственной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении инфраструктуры в результате взрывов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Село Васищево. В результате падения остатков БПЛА повреждена гражданская инфраструктура. (...) Село Ковяги. Попадание обломков БПЛА "Шахед" по гражданской инфраструктуре», — указано в сообщении чиновника.

Помимо этого, по его словам, в области продолжаются активные боевые действия в районе населенных пунктов Липцы, Тихое, Волчанск и Петропавловка.

Ранее стало известно, что российские военные в Луганской народной республике (ЛНР) в течение недели отразили более 40 попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.