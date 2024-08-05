В Иране назвали одним из приоритетов укрепление отношений с Россией

Президент Ирана: укрепление отношений с Москвой — один из приоритетов Тегерана

Укрепление отношений с таким стратегическим партнером, как Россия, является внешнеполитическим приоритетом Ирана. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, пишет ТАСС.

Иранский лидер подчеркнул, что Москва всегда была рядом с Тегераном в трудное время.

В свою очередь, Сергей Шойгу назвал Иран одним из ключевых стратегических союзников Москвы в регионе, отношения с которым развиваются во всех возможных отраслях. Как уточнял аппарат Совбеза РФ, основными темами двусторонних переговоров являются сотрудничество в сфере безопасности, совместные торгово-экономические проекты, а также глобальная и региональная безопасность.