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21:44, 5 августа 2024Мир

В Иране назвали одним из приоритетов укрепление отношений с Россией

Президент Ирана: укрепление отношений с Москвой — один из приоритетов Тегерана

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Укрепление отношений с таким стратегическим партнером, как Россия, является внешнеполитическим приоритетом Ирана. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, пишет ТАСС.

Иранский лидер подчеркнул, что Москва всегда была рядом с Тегераном в трудное время.

В свою очередь, Сергей Шойгу назвал Иран одним из ключевых стратегических союзников Москвы в регионе, отношения с которым развиваются во всех возможных отраслях. Как уточнял аппарат Совбеза РФ, основными темами двусторонних переговоров являются сотрудничество в сфере безопасности, совместные торгово-экономические проекты, а также глобальная и региональная безопасность.

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      Марина Совина
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