Лебедев: на полигоне Широкий Лан поражен пункт дислокации подразделений ВСУ

В Николаевской области на полигоне Широкий Лан был поражен пункт дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

По его словам, на полигоне находились около 10 тысяч военнослужащих ВСУ, проходивших обучение. Он также уточнил, что удар был нанесен по расположению старослужащих военных.

Ранее Лебедев сообщал об ударе по аэродрому подскока для ранее полученных Украиной истребителей F-16 в Николаевской области. Как заявил координатор подполья, там же находились ракеты для самолетов и летный состав, в том числе иностранцы.