В США рассказали о подготовке пилотов для F-16 на Украине

NYT: около шести пилотов тренируются на таком же количестве F-16 на Украине

Около шести пилотов тренируются на таком же количестве истребителей F-16 на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

«Около полудюжины пилотов проводят испытательные полеты на таком же количестве самолетов в "неоспоримом" воздушном пространстве Украины», — рассказал о подготовке пилотов источник издания.

Он отметил, что украинские летчики только привыкают к маломасштабным операциям и еще не вступили в бой.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что истребители F-16 прибыли на территорию республики. По его словам, украинские пилоты уже начали использовать технику. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Украины о предоставлении истребителей.