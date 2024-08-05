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10:20, 5 августа 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил нежелание Запада сбивать российские ракеты

Зеленский заявил о страхе Запада сбивать ракеты ВС РФ из-за реакции Москвы

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Запад боится сбивать ракеты Вооруженных сил России над Украиной из-за риска излишней эскалации конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Он [Зеленский] говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему», — говорится в сообщении.

Украинский лидер подчеркнул, что для принятия такого решения необходима коалиция стран-соседей Украины, так как для одного государства это очень большая ответственность. При этом отмечается, что руководители ведущих стран НАТО и генсек альянса заявляли, что участники объединения не будут сбивать российские ракеты, чтобы не становиться участниками конфликта.

В воскресенье, 4 августа, Владимир Зеленский подтвердил, что на территорию Украины прибыли истребители F-16. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Украины о предоставлении техники.

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      Александр Курбатов
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