Зеленский объяснил нежелание Запада сбивать российские ракеты

Зеленский заявил о страхе Запада сбивать ракеты ВС РФ из-за реакции Москвы

Запад боится сбивать ракеты Вооруженных сил России над Украиной из-за риска излишней эскалации конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Он [Зеленский] говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему», — говорится в сообщении.

Украинский лидер подчеркнул, что для принятия такого решения необходима коалиция стран-соседей Украины, так как для одного государства это очень большая ответственность. При этом отмечается, что руководители ведущих стран НАТО и генсек альянса заявляли, что участники объединения не будут сбивать российские ракеты, чтобы не становиться участниками конфликта.

В воскресенье, 4 августа, Владимир Зеленский подтвердил, что на территорию Украины прибыли истребители F-16. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Украины о предоставлении техники.