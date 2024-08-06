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06:20, 6 августа 2024Бывший СССР

Беженец рассказал о воровстве ВСУ

Беженец Мухин: ВСУ разворовывали дома в Нью-Йорке в ДНР

Фото: Alina Smutko / Reuters

Беженец Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Нью-Йорк Донецкой народной республики (ДНР), рассказал о воровстве солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этим он поделился в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что украинские военнослужащие проникали в дома местных жителей, уехавших из поселка, и забирали оставленные ими вещи. В частности, они вывозили одежду, которую потом сдавали в секонд-хенды.

При этом, по словам Мухина, те, кто остался в поселке, пытались помешать солдатам разворовывать дома. Например, они включали свет и косили траву, чтобы создать видимость, что там кто-то живет. «Мы знали, если заселятся — это все, дома не будет», — поделился беженец.

Ранее стало известно об острой проблеме в ВСУ, связанной с воровством топлива практически на всех уровнях. Сообщалось, что военные ежемесячно воруют значительное количество топлива, которое списывают на «боевые действия».

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      Марина Совина
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