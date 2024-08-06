Выступающая в одиночном катании российская фигуристка Камила Валиева кардинально сменила имидж. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

18-летняя спортсменка записала в сторис видео, в котором предстала в черных джинсах и облегающей кофте, оформленной асимметричными молниями. На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от темных длинных прядей. Валиева перекрасилась в блондинку и сделала каре.

Ранее в июне российская фигуристка Алина Загитова также показала на камеру кардинальные изменения во внешности. Тогда спортсменка запечатлела себя с брекетами на зубах и оценила преображение фразой «красота требует жертв».