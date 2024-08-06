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19:04, 6 августа 2024Культура

Гаспар Ноэ посетил закрытый ужин журнала «Москвичка»

«Москвичка»: режиссер Гаспар Ноэ посетил закрытый ужин журнала «Москвичка»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Известный французский и аргентинский режиссер Гаспар Ноэ приехал в Москву на закрытый ужин, организованный журналом «Москвичка», творческим объединением Arthouse и агентством «К2». Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру»

На творческую встречу с режиссером культовых фильмов «Одержимость» и «Экстаз» были приглашены молодые актеры, режиссеры, художники, галеристы и интересующиеся искусством предпринимателями.

В ходе неформального общения гости вместе с Гаспаром смотрели фотографии из его детства, в том числе снимки с его отцом, их радостными моментами, обсуждали необходимость сохранения этих связей. Отец Гаспара, Луис Фелипе Ноэ, один из самых известных аргентинских художников. Участники вечера так прониклись историей Ноэ, что даже предложили показать работы отца Гаспара Ноэ в России.

Организатором мероприятия и площадки выступило агентство «К2».

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      Андрей Шеньшаков
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