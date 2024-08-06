Холли Берри проиграла суд бывшему мужу

Суд отказался заставить идти на психотерапию бывшего мужа актрисы Холли Берри

Актриса Холли Берри проиграла суд, в ходе которого пыталась обязать сходить на семейную психотерапию бывшего мужа Оливье Мартинеса. Об этом сообщило издание People.

Звезда «Женщины-кошки» хотела заставить экс-супруга пройти тренинги психотерапевта по совместному воспитанию их общего сына Масео. Однако суд встал на сторону мужчины.

Согласно решению об опеке, 10-летний ребенок живет по несколько дней в неделю сначала с матерью, а затем с отцом. Выходные родители проводят с ним по очереди. Также оба должны были пройти курсы с психотерапевтом. Однако Холли пожаловалась, что бывший муж отложил терапию по решению конфликтов, чтобы взять отпуск на лето.

Сам Мартинес, как сообщается, утверждает обратное. По его словам, бывшая жена добивается от него полного подчинения, используя свое богатство и команду юристов, а терапию он пропустил, чтобы отдохнуть в родной Франции с близкими.

Ранее Холли Берри рассказала о своем пути к славе и том, через что ей пришлось пройти ради успешной карьеры.