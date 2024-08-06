Сбер представил обновленные умные колонки с искусственным интеллектом GigaChat

Сбер представил новые модели умных колонок SberBoom Home и SberBoom Mini 2

Сбер расширил линейку умных колонок, представив новые модели SberBoom Home и SberBoom Mini 2. Оба устройства получили улучшенное качество звука благодаря технологии Magnetic Sound и оснащены искусственным интеллектом GigaChat, позволяющим решать широкий спектр творческих задач, от написания стихов до составления планов тренировок.

Для запуска диалога в гаджетах достаточно сказать: «Салют, включи GigaChat» — и можно начинать создавать запросы. Умные колонки разработаны партнером Сбера, компанией SberDevices.

SberBoom Home оснащена монохромным LED-дисплеем, на который по запросам пользователя выводится информация о времени, погоде или дорожном трафике. Ассистент научился выражать свои эмоции с помощью анимаций, которые отображаются на дисплее. SberBoom Mini 2 в новом исполнении получила полупрозрачный корпус и обновлённую цветовую палитру.

SberBoom Homе и SberBoom Mini 2 обладают мощностью звука 8 ватт и 5 ватт, а также акустикой 360. Это создает объёмное звучание. Технология сочетает адаптивные алгоритмы обработки звука и применение более мощного неодимового магнита вместо распространенного ферритового. Все это позволяет получить более насыщенное и чистое звучание с глубокими басами даже при небольших размерах колонок.

Миллионы треков доступны к прослушиванию в HiFi-стриминге «Звук», а умные алгоритмы подберут музыку специально под предпочтения конкретного пользователя. Добавлять в «Избранное» теперь можно даже треки, звучащие по радио.

Новая колонка SberBoom Home способна заменить отдельный хаб для устройств умного дома и запускать локальные сценарии даже без подключения к интернету. Это стало возможным благодаря встроенному Zigbee-модулю, который позволяет подключать и управлять устройствами умного дома Sber, а также совместимыми устройствами от других производителей.

Пульт больше не нужен: искать фильмы, переключать каналы, управлять навигацией и видеоплеером из любого приложения можно голосом через подключенную к ТВ умную колонку Sber. Кроме того, появилась возможность выводить звук с телевизоров прямо на умные колонки.

«Мы представили первую колонку Sber полтора года назад. И рост доли бренда на рынке умных колонок в 2,7 раза лишь за последние полгода — свидетельство того, что мы создаем не просто девайсы, а пользовательский опыт, который нравится людям. Общение с виртуальным ассистентом стало неотъемлемой частью жизни, наши пользователи проводят за общением с ним минимум 3,5 часа в месяц. Базовые функции уже стали рутиной, но за этим удобством стоит множество часов исследований и разработки. Мы верим, что стоим на пороге большого технологического скачка, когда общение с колонкой превратится в привычное общение с большой языковой моделью, такой как GigaChat, и любой контент будет доступен всего за несколько шагов», — рассказал CEO SberDevices Денис Филиппов.

Управлять воспроизведением музыки, сценариями умного дома, а также передавать сообщения между устройствами пользователи колонок могут голосом с помощью виртуального ассистента Салют. На устройстве можно активировать Детский режим, ограничивающий доступ к контенту 18+.

С 6 августа новые умные колонки Sber можно приобрести в официальном интернет-магазине SberDevices. За SberBoom Home в Фисташковом и Морском цветах, с умным датчиком температуры и влажности в подарок рекомендованная цена составляет 7 990 рублей и 4 490 рублей для SberBoom Mini 2 в цветах неоновый серый, квантовый черный, электрический желтый и титановый синий. С 7 августа продажи начнутся на популярных маркетплейсах и в розничных сетях электроники.