Минобороны решило поменять «Армию»

РБК: Минобороны решило поменять концепцию главной военно-технической выставки

Минобороны России решило поменять концепцию главной военно-технической выставки-форума «Армия». Новый формат предусматривает сосредоточение на специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно РБК от источника, близкого к ведомству.

Собеседник, знакомый с ситуацией, пояснил, что свободное посещение и все мероприятия в военных округах на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино отменены. Он подчеркнул, что формат ежегодного форума будет оптимизирован и обновлен.

Источник разъяснил, что главными целями «Армии» станут «консолидацию усилий разработчиков и производителей продукции для военной спецоперации, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрацию новых решений, выработанных с учетом опыта проведения военной операции». По его данным, в рамках экспозиции будет развернута выставка образцов вооружений, «эффективно зарекомендовавших себя на СВО».

Как удалось выяснить РБК, в 2024 году на уличной экспозиции выставки размещены 15 единиц вооружений, а также военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что на «Армии-2024» покажут макеты космических аппаратов с ядерными установками.