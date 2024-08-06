Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 6 августа 2024Россия

Минобороны решило поменять «Армию»

РБК: Минобороны решило поменять концепцию главной военно-технической выставки

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

Минобороны России решило поменять концепцию главной военно-технической выставки-форума «Армия». Новый формат предусматривает сосредоточение на специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно РБК от источника, близкого к ведомству.

Собеседник, знакомый с ситуацией, пояснил, что свободное посещение и все мероприятия в военных округах на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино отменены. Он подчеркнул, что формат ежегодного форума будет оптимизирован и обновлен.

Источник разъяснил, что главными целями «Армии» станут «консолидацию усилий разработчиков и производителей продукции для военной спецоперации, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрацию новых решений, выработанных с учетом опыта проведения военной операции». По его данным, в рамках экспозиции будет развернута выставка образцов вооружений, «эффективно зарекомендовавших себя на СВО».

Как удалось выяснить РБК, в 2024 году на уличной экспозиции выставки размещены 15 единиц вооружений, а также военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что на «Армии-2024» покажут макеты космических аппаратов с ядерными установками.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В деле арестованного генерала Булгакова появились новые улики. Что обнаружили правоохранители?

      Россия резко нарастила поставки сжиженного газа в страну НАТО

      Футболисты Франции победили Египет и вышли в финал Олимпийских игр

      Илон Маск вновь подал иск против OpenAI

      Россиянин совершил заведомо ложный донос и получил пять лет колонии

      Свыше 180 пациентов эвакуировали из российской психоневрологической больницы

      В Бангладеш заявили о внеочередных выборах на фоне массовых протестов

      Киев стал бросать проштрафившихся полицейских в бои на севере ЛНР

      Индекс биржи Токио рекордно взлетел после исторического обвала

      Зеленский назвал неизменную цель Украины в конфликте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше