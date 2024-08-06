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19:05, 6 августа 2024Силовые структуры

Россиянин забил до смерти бабушку и спрятал ее в морозильный ларь

В Башкортостане будут судить внука, забившего до смерти 85-летнюю бабушку

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Башкортостане суд рассмотрит дело в отношении 30-летнего местного жителя, забившего до смерти 85-летнюю бабушку. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным ведомства, 25 июля 2023 года дочь потерпевшей обратилась в полицию и рассказала об исчезновении матери. Пенсионерка жила в деревне Идяшеово вместе с внуком, но когда заявительница приехала, дома не оказалось ни пожилой женщины, ни сына. Кроме того, пропали две коровы пенсионерки. Мать связалась с сыном, чтобы узнать про бабушку. Он рассказал, что отвез ее в село Исянгулово для организации надлежащего ухода, но куда именно, не сказал, после чего перестал выходить на связь.

Следователи нашли мужчину в Уфе, он подрабатывал разнорабочим. Во время допроса фигурант рассказал, что пенсионерки больше нет в живых. А он, опасаясь уголовной ответственности, спрятал ее в морозильный ларь, продал коров и уехал. Однако сотрудники заметили телесные повреждения на теле жертвы. В итоге обвиняемый признался, что в июле 2023 года он поссорился с бабушкой и избил ее до смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ. Оно уже передано в суд.

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      Екатерина Кашурникова
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