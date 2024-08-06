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10:21, 6 августа 2024Культура

Стало известно об угрозах Пугачевой в адрес Легкоступовой

Вдовец Легкоступовой Фирсов заявил, что Пугачева запугала певицу
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вдовец советской и российской певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов рассказал, что артистка боялась эстрадную исполнительницу Аллу Пугачеву. Его слова приводит MK.RU.

«Она мне рассказывала, что к ней приезжали в Тулу "посланники" от Пугачевой. Они угрожали ей физической расправой с особым цинизмом, если она будет совершать попытки работать с людьми, которые ей не принадлежат», — сказал он, отметив, что не знает, кого именно имели в виду злоумышленники.

По его словам, Легкоступова тогда «была дико напугана», после этого артистка фактически пропала с экранов телевидения. «Она до конца своих дней боялась Пугачеву. Неизвестно, как бы сложилась карьера Вали, не прими в ее судьбе участие Примадонна», — заключил Фирсов.

Ранее советский и российский певец Игорь Наджиев заявил о связях Аллы Пугачевой с бандитами. Он обвинил артистку в использовании криминальных связей для запугивания конкурентов.

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      Варвара Кошечкина
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