Стало известно об угрозах Пугачевой в адрес Легкоступовой

Вдовец Легкоступовой Фирсов заявил, что Пугачева запугала певицу

Вдовец советской и российской певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов рассказал, что артистка боялась эстрадную исполнительницу Аллу Пугачеву. Его слова приводит MK.RU.

«Она мне рассказывала, что к ней приезжали в Тулу "посланники" от Пугачевой. Они угрожали ей физической расправой с особым цинизмом, если она будет совершать попытки работать с людьми, которые ей не принадлежат», — сказал он, отметив, что не знает, кого именно имели в виду злоумышленники.

По его словам, Легкоступова тогда «была дико напугана», после этого артистка фактически пропала с экранов телевидения. «Она до конца своих дней боялась Пугачеву. Неизвестно, как бы сложилась карьера Вали, не прими в ее судьбе участие Примадонна», — заключил Фирсов.

Ранее советский и российский певец Игорь Наджиев заявил о связях Аллы Пугачевой с бандитами. Он обвинил артистку в использовании криминальных связей для запугивания конкурентов.