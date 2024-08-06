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14:38, 6 августа 2024Экономика

Турецкой Efes не разрешили купить бизнес уходящих из России бельгийских пивоваров

РБК: Efes не разрешили купить бизнес уходящего из РФ производителя пива AB InBev

Фото: Mattias Diesel / Unsplash

Российские власти не разрешили турецкой Anadolu Efes купить долю крупнейшего в мире производителя пива, бельгийской AB InBev, в их совместном российском бизнесе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Причины отказа не называются. Согласно действующему законодательству, договорившимся о сделке сторонам нужно было согласовать ее с российскими властями в связи с участием резидентов из недружественных стран.

В кабмине комментировать ситуацию не стали, в Anadolu Efes заявили журналистам, что процесс согласования сделки с уходящими из РФ бельгийскими пивоварами продолжается. В турецкой компании также уточнили, что бизнес в России продолжает работать под ее управлением в обычном режиме.

Российская AB InBev Efes появилась в 2018 году после слияния бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. В апреле 2022 года стало известно о готовности европейцев продать долю в российском совместном предприятии своему турецкому партнеру. Стороны согласовали сделку в декабре 2023 года.

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      Дмитрий Воронин
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