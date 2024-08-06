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16:04, 6 августа 2024Культура

Умер актер из сериала «Глухарь»

Актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий умер на 47-м году жизни
Владимир Новицкий

Владимир Новицкий. Кадр: фильм «Мент в законе-6»

Российский актер театра и кино Владимир Новицкий умер на 47-м году жизни. Об этом сообщается на сайте портала «Кино-театр.ру».

Актера не стало 2 августа, причина его смерти не уточняется.

Владимир Новицкий родился в 1977 году, в 1998 он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Артист служил в театре «Вернисаж» с 1998 по 2002 годы.

Новицкий появлялся в таких проектах, как «Яд, или Всемирная история отравлений», «Анна Каренина», «Кодекс чести», «Студенты», «Глухарь» и многих других. Также он участвовал в театральных постановках, среди которых были «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», «Снежная королева».

Ранее умер актер Вячеслав Гилинов, запомнившийся по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня», «Кухня» и «Детективы»

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