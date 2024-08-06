Депутат бундестага Штегнер: дипломаты ФРГ должны снова начать диалог с Россией

Немецкие дипломаты должны снова начать диалог с Россией для начала урегулирования конфликта на Украине. К этому призвал депутат от Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца Ральф Штегнер в интервью Tagesspiegel.

«Дипломаты существуют для того, чтобы вести дипломатию. И необходимо снова начать диалог с Россией», — заявил политик.

Штегнер также отметил важность понимания российской позиции касательно окончания украинского кризиса. Он призвал Берлин «поставить себя на место вашего оппонента и понять его точку зрения, даже если вы не разделяете ее».

1 августа Ральф Штегнер заявил, что Германия должна вести переговоры с Россией, а не размещать дальнобойные ракеты США на своей территории. Он подчеркнул, что Берлину не следует «делать мир более опасным», размещая американские ракеты на своей территории. По его мнению, в кризисные времена переговоры необходимы, чтобы не усложнять ситуацию.