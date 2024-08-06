В Крыму произошла задержка пяти пассажирских поездов из-за приостановки движения

В Крыму продлили приостановку железнодорожного сообщения на перегоне Симферополь — Джанкой. Об этом сообщает советник главы полуострова Олег Крючков в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное транспортное ведомство.

В связи с этим произошла задержка пяти пассажирских поездов, сообщила компания-перевозчик «Грандсервисэкспресс». Так, задержались два поезда из Москвы в Симферополь. Кроме того, вовремя не отправились поезда из Симферополя в Москву, из Евпатории в Санкт-Петербург, а также из Севастополя в Санкт-Петербург.

По словам Крючкова, также временно приостановлено движение автомобильного транспорта на участке автодороги Симферополь — Армянск. Отмечается, что ограничения «будут действовать ориентировочно до 22:00».