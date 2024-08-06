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21:32, 6 августа 2024Россия

В Крыму произошла задержка пяти пассажирских поездов

В Крыму произошла задержка пяти пассажирских поездов из-за приостановки движения

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Крыму продлили приостановку железнодорожного сообщения на перегоне СимферопольДжанкой. Об этом сообщает советник главы полуострова Олег Крючков в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное транспортное ведомство.

В связи с этим произошла задержка пяти пассажирских поездов, сообщила компания-перевозчик «Грандсервисэкспресс». Так, задержались два поезда из Москвы в Симферополь. Кроме того, вовремя не отправились поезда из Симферополя в Москву, из Евпатории в Санкт-Петербург, а также из Севастополя в Санкт-Петербург.

По словам Крючкова, также временно приостановлено движение автомобильного транспорта на участке автодороги Симферополь — Армянск. Отмечается, что ограничения «будут действовать ориентировочно до 22:00».

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      Марина Совина
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