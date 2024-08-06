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10:05, 6 августа 2024Культура

Вдовец популярной певицы заявил об угрозах со стороны Пугачевой

Вдовец певицы Легкоступовой заявил, что Пугачева угрожала его жене
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Вдовец популярной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева угрожала его жене. Его слова приводит MK.RU.

По словам Фирсова, Легкоступова жаловалась на угрозы физической расправой. «Она [Легкоступова] мне рассказывала, что к ней приезжали в Тулу "посланники" от Пугачевой», — отметил он.

Вдовец артистки признался, что произошедшее сильно напугало его жену. Она «до конца своих дней боялась Пугачеву», перестала участвовать в телешоу и решила сосредоточиться на личной жизни.

Ранее советский и российский певец Игорь Наджиев заявил о связях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с бандитами. Наджиев обвинил артистку в использовании криминальных связей для запугивания конкурентов.

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      Мария Рюрикова
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