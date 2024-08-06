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14:31, 6 августа 2024Культура

Звезда «Санта-Барбары» умер после болезни

Звезда сериала «Санта-Барбара» Чарльз Сайферс умер в возрасте 85 лет
Чарльз Сайферс

Чарльз Сайферс. Кадр: Фильм «Хэллоуин»

Актер Чарльз Сайферс, известный по ролям в культовых сериалах, ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом изданию Variety сообщил его менеджер Крис Роу.

По словам агента, Сайферс скончался 4 августа в штате Аризона после непродолжительной болезни.

«Чарльз был милым и чувствительным человеком. У него всегда были лучшие истории. Он был близким другом на протяжении многих лет, и его будет очень не хватать» — сообщил он.

Карьера Сайферса началась еще в 1970-х, когда он стал сниматься в фильмах режиссера Джона Карпентера. Затем он появлялся в нескольких известных телесериалах, среди которых были «Санта-Барбара» и «Скорая помощь». Последней его ролью стал шериф в картине «Хэллоуин убивает» — продолжении культового хоррора, с которого началась его творческая деятельность.

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      Андрей Шеньшаков
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