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16:42, 7 августа 2024Культура

Две российские площадки попали в шорт-лист престижной премии

Российские выставочные площадки попали в шорт-лист престижной европейской премии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сразу два российских выставочных пространства попали в шорт-лист престижной европейской премии. Об этом в своем Telegram-канале сообщило архитектурное бюро СПИЧ.

На соискание архитектурной премии итальянского журнала «План» The Plan Award 2024 оказались выдвинуты два объекта нижегородской инфраструктуры: пакгаузы и центр «Зотов». Первый поборется за приз в номинации «Реновация», второй попал в раздел «Культура».

«Победители премии будут выбраны международным жюри в ноябре этого года, но уже сейчас за проекты шорт-листа можно проголосовать — самым популярным у аудитории постройкам также будут вручены Community Wish List Special Prize», — сообщает СПИЧ.

Последний раз в шорт-лист премии российские объекты попадали в 2021 году. Тогда за победу боролись проект кинотеатра «Художественный» (номинация «Культура») и проект школы Wunderpark в Московской области (номинация «Образование»).

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      Андрей Шеньшаков
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