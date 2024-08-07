Уникальное Евангелие и древние рукописи уйдут с молотка

Первое московское издание Евангелия и славянские рукописи выставят на аукцион

Уникальные древние издания первопечатника Ивана Федорова и славянские рукописи XVI века будут выставлены на торги аукционного дома «Литфонд». Об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Литфонда».

«23 августа в рамках Екатеринбургского Международного книжного фестиваля "Красная строка" аукционный дом "Литфонд" проведет торги "460 лет русского книгопечатания: редкие книги и манускрипты XVI-XX веков, исторические бумаги и автографы», — сообщает издание.

В числе лотов указан львовский «Апостол» Ивана Федорова 1574 года выпуска. Он будет выставлен по стартовой ставке 6 миллионов рублей.