Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:45, 7 августа 2024Культура

Уникальное Евангелие и древние рукописи уйдут с молотка

Первое московское издание Евангелия и славянские рукописи выставят на аукцион

Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Уникальные древние издания первопечатника Ивана Федорова и славянские рукописи XVI века будут выставлены на торги аукционного дома «Литфонд». Об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Литфонда».

«23 августа в рамках Екатеринбургского Международного книжного фестиваля "Красная строка" аукционный дом "Литфонд" проведет торги "460 лет русского книгопечатания: редкие книги и манускрипты XVI-XX веков, исторические бумаги и автографы», — сообщает издание.

В числе лотов указан львовский «Апостол» Ивана Федорова 1574 года выпуска. Он будет выставлен по стартовой ставке 6 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      «Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?

      На Украине 48 уклонистов пытались выехать из страны в кузове грузовика

      Дрейк выложил 100 гигабайт неизданных треков

      Минобороны отчиталось о боях с ВСУ у российской границы

      Два украинских БПЛА уничтожили над Белгородской областью

      Жена футболиста Тарасова высказалась о походах мужа на маникюр в салон красоты

      По факту нападения на населенные пункты Курской области возбудили дело

      Во Франции раскритиковали новый транш помощи Украине

      Украинцев предупредили о перебоях с хлебом

      В спецназе «Ахмат» признали присутствие ВСУ в населенных пунктах Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше