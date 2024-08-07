ФСБ рассекретила документы о планах Гитлера применить атомную бомбу против СССР

ФСБ России обнародовала документы, согласно которым лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в июне 1945 года планировал применить атомную бомбу против СССР. Российская спецслужба опубликовала фотокопии документов по делу бывшего нацистского чиновника, одного из ближайших сподвижников министра пропаганды Третьего рейха группенфюрера Вернера Вехтера, который дал показания советским следователям о разработке в нацистской Германии новых видов вооружений, в частности атомной бомбы.

Из его слов следует, что ядерные удары должны были наносить с помощью дальнобойных баллистических ракет «Фау-2» по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии. Во время допроса в октябре 1945 года Вехтер пояснил, что сам впервые узнал о разработке атомного оружия от одного из инженеров в 1943 году.

Он рассказал мне, что германским ученым удалось добиться расщепления атомного ядра и инженеры-специалисты занимаются разработкой методов и способов практического применения атомной энергии как средства ведения войны из показаний бывшего нацистского чиновника Вернера Вехтера

При этом, по словам Вехтера, аналогичные работы вели в Великобритании и США, но Германия якобы шла на опережение примерно на полтора года.

Фото: Hulton Archive / Getty Images

В Германии проводили практическую работу по подготовке и применению атомной бомбы

В своих показаниях Вехтер ссылался на редактора секретного правительственного бюллетеня Ганса Гертеля, который сообщил ему, что в 1945 году Министерство вооружения Германии проводило практическую работу по подготовке и применению атомной бомбы. Так, на вооружении страны имелись самолеты новейшей конструкции, которые должны были быть вооружены атомной бомбой. Именно ими планировалось атаковать индустриальные центры Советского Союза.

Немецкие ученые открыли деление ядер урана в конце 1930-х годов. Это стало важным шагом в развитии атомной физики. При Гитлере Германия была первой страной, начавшей проект по созданию атомной бомбы

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Сами самолеты базировались на аэродроме в Целле. Вместе с ними в воздух для охраны во время полета должны были поднимать истребители. Несмотря на то что Вехтер не располагал официальными данными о сроках сброса бомб, он уже тогда предположил, что это должно вскоре произойти.

Вехтер определил сроки удара на основе полученных им данных

Кроме того, Вехтер в одной из бесед с государственным секретарем министерства пропаганды доктором Науманом заявлял, что «в скором времени должно все измениться к лучшему». Он также сослался на слова Гитлера, сказанные в узком кругу доверенных лиц: «Да простит мне Бог последние 14 дней войны».

На планы ударить по СССР косвенно указывали и слова фактически заместителя министра вооружения Карла-Отто Заура. Он по секрету сказал Вехтеру о ведении работы по изготовлению новейшего оружия, которое планировали применить на фронте. Сотрудник научно-исследовательского совета Германии профессор Шуман весной того же года раскрыл данные, что секретное оружие будет способно изменить ход войны в сторону Германии, что подтверждал и министр пропаганды Йозеф Геббельс.

Июнь, по мнению Вехтера, был наиболее благоприятным месяцем для применения нового оружия Гитлером. На этот месяц Геббельсом было поручено подготовить для фюрера особый гороскоп.

Я полагаю, что за этим указанием скрывалась интенсивная подготовка к применению секретного оружия, рассчитанного на июнь 1945 года Вернер Вехтер группенфюрер

В Центре общественных связей ФСБ указали, что планы Гитлера были разрушены в мае 1945 года, когда Красная армия взяла Берлин и нацистская Германия капитулировала.