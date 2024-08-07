Объявление о референдуме по созданию Курской народной республики оказалось фейком

Сообщение о референдуме по созданию Курской народной республики оказалось фейком

Распространившееся в сети объявление о предстоящем референдуме по созданию Курской народной республики оказалось фейком. Информация об этом не была обнаружена ни в СМИ, ни на других ресурсах, заслуживающих доверия.

Фотографию объявления опубликовал Telegram-канал «Хамелеон». В нем утверждается, что референдум состоится 8 августа. «Списки избирателей составлены, голосование начнется в 8:00. По техническим причинам уже предварительно записано "да" для каждого человека, имеющего право голоса», — говорится в сообщении.

Никаких данных о предстоящем голосовании нет ни на сайте властей Курской области, ни в их официальном Telegram-канале, ни в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Формулировки, используемые в объявлении, не характерны для документов такого типа. Например, фраза «предварительно записано "да" для каждого человека» означает, что у людей нет права выбора, в то время как референдум — демократическая процедура.

Согласно 67-й статье Конституции, Россия обеспечивает защиту своей территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории страны, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».