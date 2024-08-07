Под Боровском в Калужской области начали вырубать столетний лес

Жители Боровского района Калужской области пожаловались на вырубку леса

Жители садовых товариществ, расположенных вблизи деревни Кочетовка Боровского района Калужской области обратились к главе региона Владиславу Шапше с просьбой остановить вырубку лесных массивов, прилегающих к их домам. Здесь 3 августа появилась техника, а на следующий день заработали пилы. «Лес валят и днем и ночью со скоростью 1 гектар в сутки, все ближе подпираясь к нашим участкам», — жалуются жители деревни Кочетовка и близлежащих СНТ. В летние месяцы в них проживает более 1500 человек.

По документам выглядит все законно. В марте прошлого года глава администрации Боровского района Николай Калиничев подписал постановление о переводе земельных участков «с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, площадью 78,25 гектара, из состава земель запаса в категорию земель — земли сельскохозяйственного назначения» вблизи деревень Кочетовка и Аристово. В апреле прошлого году предпринимательница из Боровска Светлана Шорохова взяла их в аренду на 15 лет, а спустя год, 26 апреля 2024 года она «уведомила» лесничество «о предстоящей работе удаления древесно-кустарниковой растительности (…) для введения земель сельскохозяйственного назначения в оборот», — говорится в ее письме на имя главы Боровского лесничества. Копии документов имеются в распоряжении «Ленты.ру».

«Участки ранее использовались под пашни, сенокосы. В настоящее время площадь участка заросла кустарником, мелколесьем с высоким травостоем», — говорится в технико-экономическом обосновании работ. Но старожилы, а первые дачные дома вблизи с Кочетовкой появились в 1975 году, такого не помнят. «Нас всегда окружал лес. И еще в 2000-х они относились к Боровскому лесничеству. Поля были у самого Киевского шоссе, а сейчас там склады и производства. Одно поле лет тридцать стоит не паханным, зарастая кустарником и мелколесьем. Но с ним почему-то ничего не делают», — говорят они.

«Земельный участок находится в аренде и относится к категории сельхозназначения. В настоящее время арендатор расчищает его для ведения сельского хозяйства, в соответствии с видом разрешенного использования. Нарушений в его действиях нет», — отвечают в администрации Боровского района.

Но местные жители задаются вопросом, на каком основании эти земли были переведены из Федерального Агентства лесного хозяйства под земли сельскохозяйственного назначения, а затем переданы в аренду частному лицу. А главный вопрос, как арендатор получил разрешение на вырубку строевого леса. Они готовят обращения в Рослесхоз, Генпрокуратуру и администрацию президента РФ с просьбой провести проверку законности сделок с земельными участками и вырубки леса.

