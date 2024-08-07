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08:05, 7 августа 2024Силовые структуры

Раскрыт размер взятки для задержанного замгубернатора Севастополя

Уволенному и.о. замгубернатора Севастополя Горлову предлагали взятку 6 млн руб.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Исполняющему обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгению Горлову, задержанному на рабочем месте во время получения взятки, предлагали шесть миллионов рублей. Размер раскрывает Telegram-канал «Чп/Севастополь».

Уточняется, что взятка была связана с программой газификации и подведения инфраструктуры. По месту жительства и работы Горлова прошли обыски.

О задержании и.о. замгубернатора Севастополя стало известно вечером во вторник, 6 августа. Накануне он был уволен со своей должности губернатором Михаилом Развожаевым.

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      Олеся Мицкевич
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