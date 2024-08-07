Руководитель крупной российской IT-компании найден мертвым

Генеральный директор холдинга «Мастертел» Езопов найден мертвым в своей квартире

Совладелец и генеральный директор одного из крупнейших в России телекоммуникационных провайдеров «Мастертел» Виталий Езопов найден мертвым в своей московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Близкие 48-летнего руководителя холдинга забеспокоились, когда он не появился на работе, а помощница не смогла до него дозвониться. Супруга Езопова вместе с правоохранителями приехала в квартиру на Осенней улице, где обнаружила тело мужа на кровати. Предварительно, бизнесмен надышался закисью азота, рядом с телом был найден баллон с соответствующей надписью и трубка, а на голове у погибшего — целлофановый пакет. При этом дверь в квартиру была закрыта на ключ, сообщает Baza.

Незадолго до смерти Езопов заявил о рейдерском захвате в «Мастертеле», обвинив в нем топ-менеджмент компании. Тогда он заявил, что совладелец и экс-заместитель гендиректора холдинга Михаил Белов, опасаясь аудита, вступил в сговор с руководителями функциональных компаний по IT, кадровому и бухгалтерскому сопровождению, и захватил доли Езопова.

В конце июля во время прогулки на яхте по Москве-реке погиб директор по маркетингу Московской биржи Георгий Чибисов. Знакомые топ-менеджера сообщили, что в какой-то момент тот вышел на палубу и упал в воду. Найти собственными силами его не удалось, поэтому затем знакомые обратились к спасателям. Тело Чибисова было обнаружено в реке только на следующий день.